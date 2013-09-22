Луч
мин
-
Колычев
Сергей Колычев
90
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90'
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
34
-
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
72
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
71
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
63
Запасные
-
Штанько
Артем Штанько
-
Куликов
Александр Куликов
-
Клопков
Денис Клопков
-
Гриднев
Даниил Гриднев
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Михалев
Илья Михалев
Мордовия
мин
-
Маркин
Михаил Маркин
90
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Божович
Владимир Божович
79
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Пазин
Андрей Пазин
65
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Иванов
Алексей Иванов
68'
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Терентьев
Максим Терентьев
-
Калюжный
Роман Калюжный
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Хубутия
Акакий Хубутия
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
-
Суворов
Александр Суворов
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко