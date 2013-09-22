Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Плопа
Максим Плопа
74
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
46
-
Скавыш
Максим Скавыш
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Минченков
Александр Минченков
-
Гацко
Андрей Гацко
Сочи
мин
-
Матрахов
Евгений Матрахов
76
-
Мельник
Иван Мельник
90
-
Маматюк
Андрей Маматюк
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
90
-
Васильев
Андрей Васильев
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Егоров
Сергей Егоров
69
-
Маркелов
Иван Маркелов
90
-
Акимов
Дмитрий Акимов
56'
90
Запасные
-
Есин
Владимир Есин
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
-
Идову
Брайан Идову
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
-
Матяш
Станислав Матяш