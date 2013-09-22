Нефтехимик
мин
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Смирнов
Михаил Смирнов
90
-
Старков
Иван Старков
46
-
Камболов
Руслан Камболов
68'
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
46
-
Платика
Михаил Платика
90
-
Кузяев
Далер Кузяев
78
-
Нуров
Георгий Нуров
90
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
64
Запасные
-
Уридия
Мераби Уридия
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Махмутов
Руслан Махмутов
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Гультяев
Илья Гультяев
СКА-Хабаровск
мин
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Удалый
Игорь Удалый
66'
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Гогуа
Гогита Гогуа
90
-
Замалиев
Наиль Замалиев
88
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Славнов
Роман Славнов
37'
61
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
80
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
-
Караев
Давид Караев
-
Мочалин
Павел Мочалин
-
Тобоев
Таймураз Тобоев
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Амирханов
Роман Амирханов
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Радченко
Александр Радченко