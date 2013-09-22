Уфа
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Осипов
Евгений Осипов
70'
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Киреев
Андрей Киреев
68
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
57
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Нагибин
Иван Нагибин
59
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
84'
87
Запасные
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Степанец
Павел Степанец
-
Килин
Антон Килин
-
Засеев
Азамат Засеев
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
-
Безденежных
Игорь Безденежных
-
Мязин
Андрей Мязин
Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
78
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
85
-
Корытько
Владимир Корытько
77
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
-
Малоян
Артур Малоян
56'
90
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Голбан
Игорь Голбан
-
Малышев
Александр Малышев
-
Ндри
Алли Ндри
-
Кподо
Эдвард Кподо
-
Белоусов
Сергей Белоусов
-
Деобальд
Павел Деобальд