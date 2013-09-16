Спартак-Нальчик
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
58
-
Чеботару
Евгений Чеботару
90
-
Шаваев
Алихан Шаваев
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Коронов
Игорь Коронов
72
-
Тлупов
Ислам Тлупов
60
-
Гошоков
Арсен Гошоков
90
Запасные
-
Макоев
Залим Макоев
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
Ротор
мин
-
Комаровский
Дмитрий Комаровский
77
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Тен
Петр Тен
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
87
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Глушков
Никита Глушков
90
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
90
-
Рылов
Артур Рылов
66
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
86
Запасные
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Устинов
Виталий Устинов
-
Пугин
Алексей Пугин
-
Зинин
Илья Зинин
-
Коротаев
Александр Коротаев
-
Архипов
Антон Архипов