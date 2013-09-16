Арсенал
мин
-
Тимохин
Ринат Тимохин
46
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Сухарев
Сергей Сухарев
90
-
Лозенков
Иван Лозенков
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
66
-
Лях
Андрей Лях
66
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
90
Запасные
-
Салкич
Эрик Салкич
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Кликин
Максим Кликин
-
Денисов
Александр Денисов
-
Шилов
Дмитрий Шилов
-
Лепский
Максим Лепский
-
Маслов
Сергей Маслов
Луч
мин
-
Колычев
Сергей Колычев
90
-
Довбня
Александр Довбня
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Клопков
Денис Клопков
63
-
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
83
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Романенко
Владимир Романенко
57
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
50'
65
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Штанько
Артем Штанько
-
Куликов
Александр Куликов
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Гриднев
Даниил Гриднев
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Михалев
Илья Михалев