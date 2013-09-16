Торпедо
мин
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
47'
56'
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Власов
Олег Власов
83
-
Свежов
Виктор Свежов
46
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
75
Запасные
-
Савичев
Даниил Савичев
-
Скепский
Денис Скепский
-
Будаков
Александр Будаков
-
Микуцкис
Томас Микуцкис
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
-
Бурченко
Максим Бурченко
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
Салют
мин
-
Ридель
Владимир Ридель
80
-
Андреев
Максим Андреев
27'
58
-
Телков
Игорь Телков
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
68
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
73
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Криворучко
Александр Криворучко
-
Лебедев
Юрий Лебедев
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Яковлев
Максим Яковлев
-
Чадов
Вячеслав Чадов
-
Носов
Александр Носов