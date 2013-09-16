Оренбург
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
76
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Бреев
Сергей Бреев
31
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
57
-
Саталкин
Никита Саталкин
90
-
Турсунов
Санжар Турсунов
84
Запасные
-
Садыков
Айзат Садыков
-
Чванов
Дмитрий Чванов
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Арзиани
Зураби Арзиани
-
Кожанов
Олег Кожанов
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
Уфа
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Киреев
Андрей Киреев
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
40
-
Карлос
Диего Карлос
82
-
Нагибин
Иван Нагибин
70
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
67
Запасные
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Грачев
Дмитрий Грачев
-
Степанец
Павел Степанец
-
Килин
Антон Килин
-
Засеев
Азамат Засеев
-
Безденежных
Игорь Безденежных
-
Мязин
Андрей Мязин