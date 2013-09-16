Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
33'
87
-
Харитонов
Александр Харитонов
90
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
85
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Иванов
Егор Иванов
75
-
Буш
Лауренциу Буш
46
Запасные
-
Рожков
Павел Рожков
-
Магадиев
Денис Магадиев
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Бородько
Михаил Бородько
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
Нефтехимик
мин
-
Чала
Вальтер Чала
79
-
Махмутов
Руслан Махмутов
73
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
42
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Смирнов
Михаил Смирнов
90
-
Камболов
Руслан Камболов
90
-
Платика
Михаил Платика
90
-
Кузяев
Далер Кузяев
90
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
68
Запасные
-
Уридия
Мераби Уридия
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Лосев
Сергей Лосев
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Старков
Иван Старков
-
Дзахов
Давид Дзахов
-
Нуров
Георгий Нуров