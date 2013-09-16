Мордовия
мин
-
Маркин
Михаил Маркин
46
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Божович
Владимир Божович
36
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Димидко
Александр Димидко
58'
90
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Крутов
Игорь Крутов
-
Терентьев
Максим Терентьев
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Будников
Максим Будников
-
Хубутия
Акакий Хубутия
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
Балтика
мин
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
76
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Минченков
Александр Минченков
-
Гацко
Андрей Гацко