Салют
мин
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Телков
Игорь Телков
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
54
-
Ткачук
Денис Ткачук
77
-
Михеев
Андрей Михеев
11'
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
59
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
67
Запасные
-
Андреев
Максим Андреев
-
Яркин
Александр Яркин
-
Лантратов
Илья Лантратов
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Лебедев
Юрий Лебедев
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Чадов
Вячеслав Чадов
Ротор
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Глушков
Никита Глушков
90
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
90
-
Рылов
Артур Рылов
74
-
Коротаев
Александр Коротаев
79
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
80
Запасные
-
Комаровский
Дмитрий Комаровский
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Пугин
Алексей Пугин
-
Зинин
Илья Зинин
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
Архипов
Антон Архипов