Луч
мин
-
Колычев
Сергей Колычев
90
-
Штанько
Артем Штанько
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
46
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
67
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Михалев
Илья Михалев
46
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Довбня
Александр Довбня
-
Киселев
Антон Киселев
-
Куликов
Александр Куликов
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
Торпедо
мин
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Власов
Олег Власов
76
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Свежов
Виктор Свежов
85
-
Шевченко
Игорь Шевченко
76
Запасные
-
Васильев
Никита Васильев
-
Скепский
Денис Скепский
-
Цыбиков
Александр Цыбиков
-
Будаков
Александр Будаков
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
-
Большаков
Денис Большаков
-
Войнов
Денис Войнов