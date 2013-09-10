Балтика
мин
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
45'
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Каленкович
Виталий Каленкович
80
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
90
-
Гацко
Андрей Гацко
70
-
Вотинов
Максим Вотинов
23'
90
Запасные
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Сысуев
Владислав Сысуев
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Вамбольт
Денис Вамбольт
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Минченков
Александр Минченков
Арсенал
мин
-
Салкич
Эрик Салкич
45
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Сухарев
Сергей Сухарев
90
-
Лозенков
Иван Лозенков
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
80
-
Лях
Андрей Лях
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
73
-
Лепский
Максим Лепский
57
-
Кутьин
Александр Кутьин
79'
90
Запасные
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Кликин
Максим Кликин
-
Денисов
Александр Денисов
-
Шилов
Дмитрий Шилов
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
-
Маслов
Сергей Маслов