Уфа
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
67
-
Карлос
Диего Карлос
84
-
Нагибин
Иван Нагибин
46
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
22'
39'
76
Запасные
-
Саито
Йосуке Саито
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Киреев
Андрей Киреев
-
Грачев
Дмитрий Грачев
-
Степанец
Павел Степанец
-
Безденежных
Игорь Безденежных
-
Заболотный
Антон Заболотный
СКА-Хабаровск
мин
-
Мочалин
Павел Мочалин
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Морозов
Сергей Морозов
90
-
Замалиев
Наиль Замалиев
43
-
Трусевич
Максим Трусевич
58
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Радченко
Александр Радченко
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
73
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью
90
Запасные
-
Караев
Давид Караев
-
Тобоев
Таймураз Тобоев
-
Козорез
Антон Козорез
-
Кальчук
Иван Кальчук
-
Зураев
Эльбрус Зураев
-
дос Сантос
Леонардо Рамос дос Сантос
-
Мурнин
Андрей Мурнин