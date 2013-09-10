Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
-
Деобальд
Павел Деобальд
87
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Малоян
Артур Малоян
27'
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
62'
90
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Голбан
Игорь Голбан
-
Малышев
Александр Малышев
-
Ндри
Алли Ндри
-
Кподо
Эдвард Кподо
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Щадин
Артем Щадин
Спартак-Нальчик
мин
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
43'
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
67
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
70
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
67
Запасные
-
Цыган
Николай Цыган
-
Джудович
Миодраг Джудович
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Шаваев
Алихан Шаваев
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
-
Медведев
Алексей Медведев