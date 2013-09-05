Спартак-Нальчик
мин
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Шаваев
Алихан Шаваев
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
55'
90
-
Коронов
Игорь Коронов
89
-
Гошоков
Арсен Гошоков
90
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
90
-
Медведев
Алексей Медведев
46
Запасные
-
Макоев
Залим Макоев
-
Галин
Дмитрий Галин
-
Ханиев
Тимур Ханиев
-
Суслов
Кирилл Суслов
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
Салют
мин
-
Михеев
Александр Михеев
69
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Семенов
Алексей Семенов
54
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
86
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
82
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Андреев
Максим Андреев
-
Телков
Игорь Телков
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Лебедев
Юрий Лебедев
-
Чадов
Вячеслав Чадов
-
Носов
Александр Носов