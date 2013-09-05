Торпедо
мин
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Свежов
Виктор Свежов
65
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
83
-
Шевченко
Игорь Шевченко
37'
90
Запасные
-
Савичев
Даниил Савичев
-
Будаков
Александр Будаков
-
Новосельцев
Иван Новосельцев
-
Власов
Олег Власов
-
Войнов
Денис Войнов
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
Балтика
мин
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
54
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
9
-
Минченков
Александр Минченков
67
-
Гацко
Андрей Гацко
90
Запасные
-
Сальников
Андрей Сальников
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Вамбольт
Денис Вамбольт
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Вотинов
Максим Вотинов