Ротор
мин
-
Комаровский
Дмитрий Комаровский
77
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
90
-
Глушков
Никита Глушков
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
-
Архипов
Антон Архипов
46
Запасные
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Пугин
Алексей Пугин
-
Зинин
Илья Зинин
-
Рылов
Артур Рылов
-
Коротаев
Александр Коротаев
Луч
мин
-
Колычев
Сергей Колычев
90
-
Штанько
Артем Штанько
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
44'
82
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
65
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
60
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Довбня
Александр Довбня
-
Куликов
Александр Куликов
-
Клопков
Денис Клопков
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Михалев
Илья Михалев
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий