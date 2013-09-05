Оренбург
мин
-
Астахов
Виталий Астахов
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Малых
Андрей Малых
23
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Бреев
Сергей Бреев
87
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
73
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
76'
80'
90
Запасные
-
Садыков
Айзат Садыков
-
Чванов
Дмитрий Чванов
-
Андреев
Дмитрий Андреев
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Арзиани
Зураби Арзиани
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
-
Кожанов
Олег Кожанов
Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
83
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
75
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
-
Малоян
Артур Малоян
63
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Малышев
Александр Малышев
-
Кподо
Эдвард Кподо
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Деобальд
Павел Деобальд
-
Щадин
Артем Щадин