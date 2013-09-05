Енисей
мин
-
Лужков
Сергей Лужков
38
-
Магадиев
Денис Магадиев
90
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
66'
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
80
-
Лешонок
Владимир Лешонок
63'
90
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
75'
89
-
Иванов
Егор Иванов
68
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
Запасные
-
Гурулев
Евгений Гурулев
-
Рожков
Павел Рожков
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Буш
Лауренциу Буш
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
Уфа
мин
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Киреев
Андрей Киреев
76
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Килин
Антон Килин
12
-
Карлос
Диего Карлос
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
46
-
Данилов
Сергей Данилов
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
68
Запасные
-
Саито
Йосуке Саито
-
Барановский
Михаил Барановский
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Безденежных
Игорь Безденежных
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Семакин
Максим Семакин
-
Мязин
Андрей Мязин