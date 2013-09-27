Сочи
мин
-
Маматюк
Андрей Маматюк
90
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Матрахов
Евгений Матрахов
58
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
90
-
Васильев
Андрей Васильев
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Сурков
Никита Сурков
44
-
Егоров
Сергей Егоров
67
-
Маркелов
Иван Маркелов
90
-
Акимов
Дмитрий Акимов
65
Запасные
-
Есин
Владимир Есин
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
-
Идову
Брайан Идову
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
-
Матяш
Станислав Матяш
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
-
Ильин
Владимир Ильин
Нефтехимик
мин
-
Чала
Вальтер Чала
85
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
79
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Смирнов
Михаил Смирнов
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Камболов
Руслан Камболов
49'
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
87'
90
-
Платика
Михаил Платика
90
-
Нуров
Георгий Нуров
71
Запасные
-
Уридия
Мераби Уридия
-
Махмутов
Руслан Махмутов
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Старков
Иван Старков
-
Кузяев
Далер Кузяев
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов