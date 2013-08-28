Луч
мин
-
Колычев
Сергей Колычев
90
-
Штанько
Артем Штанько
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Соловей
Михаил Соловей
13
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
69
-
Романенко
Владимир Романенко
42'
86
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
59
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Киселев
Антон Киселев
-
Довбня
Александр Довбня
-
Могилевский
Павел Могилевский
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Михалев
Илья Михалев
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
Салют
мин
-
Михеев
Александр Михеев
90
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Яркин
Александр Яркин
65'
81
-
Криворучко
Александр Криворучко
89
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
64
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
77
Запасные
-
Андреев
Максим Андреев
-
Телков
Игорь Телков
-
Семенов
Алексей Семенов
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Чадов
Вячеслав Чадов
-
Носов
Александр Носов