Балтика
мин
-
Сальников
Андрей Сальников
67
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
76
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
57
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Колинько
Александр Колинько
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Минченков
Александр Минченков
-
Гацко
Андрей Гацко
Ротор
мин
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Тен
Петр Тен
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Фомин
Семен Фомин
59'
78
-
Глушков
Никита Глушков
90
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
90
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
85
-
Архипов
Антон Архипов
71
Запасные
-
Комаровский
Дмитрий Комаровский
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Меркулов
Михаил Меркулов
-
Устинов
Виталий Устинов
-
Рылов
Артур Рылов
-
Коротаев
Александр Коротаев