Нефтехимик
мин
-
Чала
Вальтер Чала
90
-
Махмутов
Руслан Махмутов
90
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
90
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Смирнов
Михаил Смирнов
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
71
-
Дзахов
Давид Дзахов
21
-
Нуров
Георгий Нуров
78
Запасные
-
Уридия
Мераби Уридия
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Лосев
Сергей Лосев
-
Старков
Иван Старков
-
Кузяев
Далер Кузяев
-
Умарбаев
Парвизджон Умарбаев
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
Мордовия
мин
-
Маркин
Михаил Маркин
88
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
71
-
Будников
Максим Будников
57
-
Пазин
Андрей Пазин
57
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
90
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
28'
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Коченков
Антон Коченков
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Пономарев
Владимир Пономарев
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
-
Димидко
Александр Димидко
-
Бобер
Антон Бобер
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко