Шинник
мин
-
Малышев
Александр Малышев
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Кподо
Эдвард Кподо
46
-
Катынсус
Валерий Катынсус
61
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
66'
90
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
46
-
Малоян
Артур Малоян
46
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Гапон
Евгений Гапон
-
Стешин
Евгений Стешин
-
Деобальд
Павел Деобальд
-
Щадин
Артем Щадин
-
Дудченко
Константин Дудченко
СКА-Хабаровск
мин
-
Мочалин
Павел Мочалин
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Гогуа
Гогита Гогуа
32'
77
-
Замалиев
Наиль Замалиев
90
-
Славнов
Роман Славнов
86
-
Радченко
Александр Радченко
41'
52
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью
90
Запасные
-
Тобоев
Таймураз Тобоев
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Морозов
Сергей Морозов
-
Мурнин
Андрей Мурнин
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко