Оренбург
мин
-
Москвин
Артем Москвин
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Васиев
Фарход Васиев
77
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Парняков
Владимир Парняков
75'
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Бреев
Сергей Бреев
69'
81
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Турсунов
Санжар Турсунов
48'
72
-
Хазов
Антон Хазов
15
Запасные
-
Садыков
Айзат Садыков
-
Астахов
Виталий Астахов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
Спартак-Нальчик
мин
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
90
-
Коронов
Игорь Коронов
63
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
90
-
Медведев
Алексей Медведев
66
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
65
Запасные
-
Ханиев
Тимур Ханиев
-
Джудович
Миодраг Джудович
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
-
Шаваев
Алихан Шаваев
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Сирадзе
Давид Сирадзе