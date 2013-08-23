Салют
мин
-
Михеев
Александр Михеев
90
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Зотов
Георгий Зотов
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
33'
90
-
Цуканов
Сергей Цуканов
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
90
-
Чадов
Вячеслав Чадов
79
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
29'
87
Запасные
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Яркин
Александр Яркин
-
Андреев
Максим Андреев
-
Ридель
Владимир Ридель
-
Телков
Игорь Телков
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Носов
Александр Носов
Балтика
мин
-
Сальников
Андрей Сальников
89'
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
83
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Плопа
Максим Плопа
35
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
59
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
81
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
Запасные
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Гацко
Андрей Гацко
-
Вотинов
Максим Вотинов