Сочи
мин
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Матрахов
Евгений Матрахов
74
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Васильев
Андрей Васильев
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
77
-
Матяш
Станислав Матяш
90
-
Маркелов
Иван Маркелов
12'
57
-
Акимов
Дмитрий Акимов
55'
85
Запасные
-
Есин
Владимир Есин
-
Мельник
Иван Мельник
-
Маматюк
Андрей Маматюк
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Идову
Брайан Идову
-
Кулеша
Артем Кулеша
-
Ильин
Владимир Ильин
Уфа
мин
-
Саито
Йосуке Саито
31
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
90
-
Засеев
Азамат Засеев
46
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Данилов
Сергей Данилов
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
90
-
Мязин
Андрей Мязин
55
Запасные
-
Хаернасов
Булат Хаернасов
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Грачев
Дмитрий Грачев
-
Киреев
Андрей Киреев
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Голубов
Дмитрий Голубов