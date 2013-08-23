Спартак-Нальчик
мин
-
Цыган
Николай Цыган
83
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Тимошин
Никита Тимошин
90
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
46
-
Шаваев
Алихан Шаваев
90
-
Коронов
Игорь Коронов
63
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
69
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
55'
90
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Джудович
Миодраг Джудович
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Чеботару
Евгений Чеботару
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Медведев
Алексей Медведев
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
Луч
мин
-
Колычев
Сергей Колычев
90
-
Штанько
Артем Штанько
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
60
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
79'
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
12'
90
-
Кацаев
Адлан Кацаев
56
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
41
Запасные
-
Киселев
Антон Киселев
-
Смолкин
Иван Смолкин
-
Довбня
Александр Довбня
-
Куликов
Александр Куликов
-
Клопков
Денис Клопков
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Михалев
Илья Михалев