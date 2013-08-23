Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
59'
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
65
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
65
-
Иванов
Егор Иванов
86
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
90
Запасные
-
Магадиев
Денис Магадиев
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Алиев
Азер Алиев
Шинник
мин
-
Голбан
Игорь Голбан
90
-
Малышев
Александр Малышев
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Малоян
Артур Малоян
90
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
62'
86
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
Запасные
-
Алещенко
Богдан Алещенко
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Гапон
Евгений Гапон
-
Кподо
Эдвард Кподо
-
Щадин
Артем Щадин