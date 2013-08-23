Арсенал
мин
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Сухарев
Сергей Сухарев
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
72
-
Лях
Андрей Лях
83
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
47'
64
-
Лепский
Максим Лепский
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
35'
76
-
Савин
Евгений Савин
90
Запасные
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Салкич
Эрик Салкич
-
Орлов
Виталий Орлов
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Кликин
Максим Кликин
-
Лозенков
Иван Лозенков
-
Маслов
Сергей Маслов
Нефтехимик
мин
-
Чала
Вальтер Чала
90
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
79
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Смирнов
Михаил Смирнов
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
60
-
Старков
Иван Старков
56
-
Камболов
Руслан Камболов
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
45'
90
-
Платика
Михаил Платика
81
Запасные
-
Уридия
Мераби Уридия
-
Махмутов
Руслан Махмутов
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
-
Лосев
Сергей Лосев
-
Кузяев
Далер Кузяев
-
Нуров
Георгий Нуров
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов