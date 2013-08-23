СКА-Хабаровск
мин
-
Мочалин
Павел Мочалин
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
87
-
Гогуа
Гогита Гогуа
45'
75
-
Замалиев
Наиль Замалиев
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Радченко
Александр Радченко
66
-
Никифоров
Владислав Никифоров
80
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью
33'
90
Запасные
-
Тобоев
Таймураз Тобоев
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Морозов
Сергей Морозов
-
Мурнин
Андрей Мурнин
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
Оренбург
мин
-
Москвин
Артем Москвин
90
-
Васиев
Фарход Васиев
71
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Арзиани
Зураби Арзиани
67
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Турсунов
Санжар Турсунов
90
-
Хазов
Антон Хазов
82
Запасные
-
Садыков
Айзат Садыков
-
Чванов
Дмитрий Чванов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Кожанов
Олег Кожанов
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович