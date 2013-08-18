Балтика
мин
-
Сальников
Андрей Сальников
54
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
67'
69
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
80
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
87
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Колинько
Александр Колинько
-
Плопа
Максим Плопа
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Гацко
Андрей Гацко
Луч
мин
-
Колычев
Сергей Колычев
90
-
Штанько
Артем Штанько
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Клопков
Денис Клопков
72
-
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
-
Романенко
Владимир Романенко
58
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
63
Запасные
-
Киселев
Антон Киселев
-
Смолкин
Иван Смолкин
-
Могилевский
Павел Могилевский
-
Козлов
Антон Козлов
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
-
Михалев
Илья Михалев