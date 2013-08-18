Нефтехимик
мин
-
Уридия
Мераби Уридия
43
-
Чала
Вальтер Чала
76
-
Махмутов
Руслан Махмутов
60
-
Бочаров
Никита Бочаров
46
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Камболов
Руслан Камболов
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Платика
Михаил Платика
90
Запасные
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Пискунов
Антон Пискунов
-
Лосев
Сергей Лосев
-
Старков
Иван Старков
-
Кузяев
Далер Кузяев
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
Торпедо
мин
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Тараканов
Егор Тараканов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Свежов
Виктор Свежов
59
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
46
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
-
Князев
Иван Князев
-
Васильев
Никита Васильев
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Цыбиков
Александр Цыбиков
-
Будаков
Александр Будаков
-
Большаков
Денис Большаков
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс