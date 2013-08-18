Уфа
мин
-
Саито
Йосуке Саито
69
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Осипов
Евгений Осипов
27'
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
54'
88
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
46
-
Данилов
Сергей Данилов
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
7'
90
Запасные
-
Хаернасов
Булат Хаернасов
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Грачев
Дмитрий Грачев
-
Нагибин
Иван Нагибин
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
-
Мязин
Андрей Мязин
-
Голубов
Дмитрий Голубов
Мордовия
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Божович
Владимир Божович
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
46
-
Пазин
Андрей Пазин
46
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
90
-
Бобер
Антон Бобер
46
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Коченков
Антон Коченков
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Рогов
Максим Рогов
-
Димидко
Александр Димидко
-
Иванов
Алексей Иванов
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко