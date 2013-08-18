Оренбург
мин
-
Москвин
Артем Москвин
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Бреев
Сергей Бреев
77
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Турсунов
Санжар Турсунов
33'
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
55
-
Хазов
Антон Хазов
29'
90
Запасные
-
Садыков
Айзат Садыков
-
Чванов
Дмитрий Чванов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Арзиани
Зураби Арзиани
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
Енисей
мин
-
Магадиев
Денис Магадиев
54
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
49'
90
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
46
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Буш
Лауренциу Буш
68
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
24'
74
Запасные
-
Гурулев
Евгений Гурулев
-
Рожков
Павел Рожков
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Никитин
Алексей Никитин
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов