СКА-Хабаровск
мин
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Амирханов
Роман Амирханов
75
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Гогуа
Гогита Гогуа
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
24
-
Трусевич
Максим Трусевич
24
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Радченко
Александр Радченко
56'
84
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Кальчук
Иван Кальчук
-
Морозов
Сергей Морозов
-
дос Сантос
Леонардо Рамос дос Сантос
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью
Спартак-Нальчик
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Суслов
Кирилл Суслов
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
66
-
Коронов
Игорь Коронов
80
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Медведев
Алексей Медведев
26
-
Гошоков
Арсен Гошоков
6'
86
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Джудович
Миодраг Джудович
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Шаваев
Алихан Шаваев
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго