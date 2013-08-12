Спартак-Нальчик
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Суслов
Кирилл Суслов
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Абазов
Руслан Абазов
36
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
41
-
Шаваев
Алихан Шаваев
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
64
-
Медведев
Алексей Медведев
78
Запасные
-
Галин
Дмитрий Галин
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Засеев
Аслан Засеев
-
Чеботару
Евгений Чеботару
-
Гошоков
Арсен Гошоков
-
Тлупов
Ислам Тлупов
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
Балтика
мин
-
Сальников
Андрей Сальников
16'
71
-
Сысуев
Владислав Сысуев
73
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Халиуллин
Рустем Халиуллин
51
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Васильев
Максим Васильев
90
-
Рытов
Михаил Рытов
90
-
Чиркин
Григорий Чиркин
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Гацко
Андрей Гацко
68
-
Вотинов
Максим Вотинов
90
Запасные
-
Сетов
Илья Сетов
-
Курбанов
Шамиль Курбанов
-
Вамбольт
Денис Вамбольт
-
Крючков
Владислав Крючков
-
Плопа
Максим Плопа
-
Каленкович
Виталий Каленкович
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев