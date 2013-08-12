Арсенал
мин
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Сухарев
Сергей Сухарев
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
55
-
Лях
Андрей Лях
90
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
62
-
Кутьин
Александр Кутьин
39'
67
-
Савин
Евгений Савин
85
Запасные
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Салкич
Эрик Салкич
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Кликин
Максим Кликин
-
Лозенков
Иван Лозенков
-
Лепский
Максим Лепский
-
Маслов
Сергей Маслов
Уфа
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Киреев
Андрей Киреев
46
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
90
-
Засеев
Азамат Засеев
87
-
Валикаев
Артур Валикаев
59
-
Заболотный
Антон Заболотный
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
46
Запасные
-
Саито
Йосуке Саито
-
Хаернасов
Булат Хаернасов
-
Подкорытов
Константин Подкорытов
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Степанец
Павел Степанец
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
-
Мязин
Андрей Мязин