Ротор
мин
-
Комаровский
Дмитрий Комаровский
66
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Устинов
Виталий Устинов
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Глушков
Никита Глушков
90
-
Рылов
Артур Рылов
78
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
Запасные
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
Коротаев
Александр Коротаев
-
Архипов
Антон Архипов
Нефтехимик
мин
-
Уридия
Мераби Уридия
58
-
Махмутов
Руслан Махмутов
90
-
Чала
Вальтер Чала
66
-
Бочаров
Никита Бочаров
72
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Смирнов
Михаил Смирнов
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Камболов
Руслан Камболов
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Платика
Михаил Платика
90
Запасные
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Мифтяев
Нариман Мифтяев
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
-
Лосев
Сергей Лосев
-
Кузяев
Далер Кузяев
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов