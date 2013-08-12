Енисей
мин
-
Магадиев
Денис Магадиев
90
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
65
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
60
-
Галыш
Виталий Галыш
46
-
Буш
Лауренциу Буш
83
Запасные
-
Рожков
Павел Рожков
-
Гурулев
Евгений Гурулев
-
Масловский
Александр Масловский
-
Бородин
Сергей Бородин
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Иванов
Егор Иванов
-
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
СКА-Хабаровск
мин
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Амирханов
Роман Амирханов
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Гогуа
Гогита Гогуа
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
82
-
Трусевич
Максим Трусевич
64'
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Радченко
Александр Радченко
68
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
-
Кабанов
Максим Кабанов
-
Кальчук
Иван Кальчук
-
Морозов
Сергей Морозов
-
дос Сантос
Леонардо Рамос дос Сантос
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
-
Де Карвалью
Натан Соарес Де Карвалью