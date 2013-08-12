Сочи
мин
-
Мельник
Иван Мельник
64
-
Костин
Сергей Костин
90
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
90
-
Васильев
Андрей Васильев
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
90
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
78
-
Матяш
Станислав Матяш
90
-
Акимов
Дмитрий Акимов
90
-
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
-
Сысоев
Виктор Сысоев
-
Маматюк
Андрей Маматюк
-
Матрахов
Евгений Матрахов
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
-
Идову
Брайан Идову
-
Кулеша
Артем Кулеша
-
Маркелов
Иван Маркелов
Шинник
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Кподо
Эдвард Кподо
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Зотов
Александр Зотов
47
-
Деобальд
Павел Деобальд
54
-
Корытько
Владимир Корытько
78
-
Малоян
Артур Малоян
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
63
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Голбан
Игорь Голбан
-
Малышев
Александр Малышев
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Щадин
Артем Щадин
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
Дудченко
Константин Дудченко