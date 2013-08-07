Нефтехимик
мин
-
Махмутов
Руслан Махмутов
90
-
Чала
Вальтер Чала
85
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
90
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Смирнов
Михаил Смирнов
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
57
-
Камболов
Руслан Камболов
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Платика
Михаил Платика
90
-
Нуров
Георгий Нуров
56
Запасные
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Уридия
Мераби Уридия
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Кузяев
Далер Кузяев
Салют
мин
-
Михеев
Александр Михеев
61'
88
-
Ридель
Владимир Ридель
90
-
Криворучко
Александр Криворучко
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Семенов
Алексей Семенов
44
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Афонин
Вадим Афонин
90'
90
-
Яковлев
Максим Яковлев
24'
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
77
Запасные
-
Шевченко
Максим Шевченко
-
Яркин
Александр Яркин
-
Андреев
Максим Андреев
-
Телков
Игорь Телков
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Цуканов
Сергей Цуканов
-
Носов
Александр Носов