Уфа
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Киреев
Андрей Киреев
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
89
-
Засеев
Азамат Засеев
90
-
Валикаев
Артур Валикаев
22'
52
-
Карлос
Диего Карлос
46
-
Заболотный
Антон Заболотный
90
Запасные
-
Хаернасов
Булат Хаернасов
-
Подкорытов
Константин Подкорытов
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Грачев
Дмитрий Грачев
-
Мязин
Андрей Мязин
-
Голубов
Дмитрий Голубов
Торпедо
мин
-
Князев
Иван Князев
90
-
Конюхов
Евгений Конюхов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Айдов
Дмитрий Айдов
90
-
Тесак
Лукаш Тесак
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Поляков
Олег Поляков
-
Довбня
Александр Довбня
-
Цыбиков
Александр Цыбиков
-
Тараканов
Егор Тараканов
-
Большаков
Денис Большаков