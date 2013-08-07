Шинник
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Ндри
Алли Ндри
46
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Деобальд
Павел Деобальд
9'
77
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Малоян
Артур Малоян
16'
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Голбан
Игорь Голбан
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Кподо
Эдвард Кподо
-
Белоусов
Сергей Белоусов
-
Дудченко
Константин Дудченко
-
Кухарчук
Илья Кухарчук
Мордовия
мин
-
Коченков
Антон Коченков
90
-
Перендиа
Милан Перендиа
90
-
Хубутия
Акакий Хубутия
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
45
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
87
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Бобер
Антон Бобер
59
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Божович
Владимир Божович
-
Рогов
Максим Рогов
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
-
Иванов
Алексей Иванов
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко