Оренбург
мин
-
Москвин
Артем Москвин
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Малых
Андрей Малых
90
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Бреев
Сергей Бреев
58
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Турсунов
Санжар Турсунов
72
-
Кобялко
Антон Кобялко
49
-
Хазов
Антон Хазов
61'
89'
90
Запасные
-
Чванов
Дмитрий Чванов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
-
Арзиани
Зураби Арзиани
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Кожанов
Олег Кожанов
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
Сочи
мин
-
Мельник
Иван Мельник
90
-
Ершов
Михаил Ершов
90
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Самохвалов
Александр Самохвалов
90
-
Васильев
Андрей Васильев
90
-
Кирсанов
Максим Кирсанов
14'
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
46
-
Сурков
Никита Сурков
90
-
Гиголаев
Роланд Гиголаев
84
-
Матяш
Станислав Матяш
70
-
Акимов
Дмитрий Акимов
77
Запасные
-
Есин
Владимир Есин
-
Матрахов
Евгений Матрахов
-
Арсеньев
Антон Арсеньев
-
Идову
Брайан Идову
-
Сушкин
Вячеслав Сушкин
-
Маркелов
Иван Маркелов
-
Ильин
Владимир Ильин