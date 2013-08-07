Енисей
мин
-
Плотников
Александр Плотников
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Никитин
Алексей Никитин
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
63
-
Лешонок
Владимир Лешонок
31'
83
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
77
-
Лайзанс
Олег Лайзанс
90
-
Иванов
Егор Иванов
73
-
Галыш
Виталий Галыш
90
Запасные
-
Рожков
Павел Рожков
-
Бородько
Михаил Бородько
-
Пьянченко
Василий Пьянченко
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Буш
Лауренциу Буш
Спартак-Нальчик
мин
-
Цыган
Николай Цыган
90
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Суслов
Кирилл Суслов
90
-
Абазов
Руслан Абазов
90
-
Чеботару
Евгений Чеботару
70
-
Шаваев
Алихан Шаваев
65
-
Руа Флорес
Карлос Андрес Руа Флорес
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
61
-
Медведев
Алексей Медведев
74
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Джудович
Миодраг Джудович
-
Засеев
Аслан Засеев
-
Аверьянов
Алексей Аверьянов
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Тлупов
Ислам Тлупов
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго