Арсенал
мин
-
Филимонов
Александр Филимонов
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Лозенков
Иван Лозенков
44
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
80
-
Кашчелан
Младен Кашчелан
90
-
Лях
Андрей Лях
28'
90
-
Макаренко
Александр Макаренко
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
64
-
Кутьин
Александр Кутьин
50'
90
-
Савин
Евгений Савин
58'
75
Запасные
-
Орлов
Виталий Орлов
-
Сергеев
Павел Сергеев
-
Тимохин
Ринат Тимохин
-
Кликин
Максим Кликин
-
Калешин
Игорь Калешин
-
Сухарев
Сергей Сухарев
-
Маслов
Сергей Маслов
Шинник
мин
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Стешин
Евгений Стешин
90
-
Молодцов
Артем Молодцов
37
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Зотов
Александр Зотов
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
62
-
Деобальд
Павел Деобальд
73
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
37
Запасные
-
Родионов
Леонид Родионов
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Ндри
Алли Ндри
-
Кподо
Эдвард Кподо
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Кухарчук
Илья Кухарчук