Ротор
мин
-
Комаровский
Дмитрий Комаровский
80
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Ламанж
Абдель Ламанж
90
-
Устинов
Виталий Устинов
54
-
Тен
Петр Тен
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
89
-
Фомин
Семен Фомин
49'
90
-
Лукьяновс
Иванс Лукьяновс
90
-
Архипов
Антон Архипов
73
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
Запасные
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Глушков
Никита Глушков
-
Рылов
Артур Рылов
-
Кабутов
Дмитрий Кабутов
-
Коротаев
Александр Коротаев
Уфа
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Киреев
Андрей Киреев
90
-
Аликин
Павел Аликин
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Тишкин
Максим Тишкин
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
68
-
Валикаев
Артур Валикаев
61
-
Карлос
Диего Карлос
45'
90
-
Де Оливейра
Виллиам Артур Де Оливейра
90
-
Данилов
Сергей Данилов
78
-
Заболотный
Антон Заболотный
90
Запасные
-
Саито
Йосуке Саито
-
Хаернасов
Булат Хаернасов
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Грачев
Дмитрий Грачев
-
Сухов
Александр Сухов
-
Засеев
Азамат Засеев
-
Голубов
Дмитрий Голубов