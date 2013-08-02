Луч
мин
-
Колычев
Сергей Колычев
77
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Соловей
Михаил Соловей
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
66
-
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Кацаев
Адлан Кацаев
41
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Михалев
Илья Михалев
61
Запасные
-
Селищев
Денис Селищев
-
Штанько
Артем Штанько
-
Киселев
Антон Киселев
-
Куликов
Александр Куликов
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
Нефтехимик
мин
-
Махмутов
Руслан Махмутов
59
-
Чала
Вальтер Чала
86
-
Пискунов
Антон Пискунов
90
-
Лосев
Сергей Лосев
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Смирнов
Михаил Смирнов
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
63
-
Камболов
Руслан Камболов
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
-
Платика
Михаил Платика
90
-
Нуров
Георгий Нуров
68
Запасные
-
Мирзаев
Даврон Мирзаев
-
Уридия
Мераби Уридия
-
Джалилов
Манучехр Джалилов
-
Рябошапка
Павел Рябошапка
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Нестеренко
Юрий Нестеренко
-
Кузяев
Далер Кузяев